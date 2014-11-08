Завтра ТСН покажет, как глава ЦИК Охендовский требовал взятку

21:39, 08 ноября 2014
Политика
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Программа ТСН-Тиждень готовит репортаж о требованиях получить взятку со стороны председателя ЦИК Михаила Охендовского за "правильный" подсчет голосов в ряде проблемных избирательных округов.

У виборчій кампанії стався раптовий поворот / УНІАН

По информации, которая стала известна журналистам, инцидент произошел в одном из известных офисов на улице Владимирской в Киеве.

Об обстоятельствах и суть скандала в расследовании ТСН-Тижня в это воскресенье в 19:30.

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