Завтра ТСН покажет, как глава ЦИК Охендовский требовал взятку
21:39, 08 ноября 2014Политика
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Программа ТСН-Тиждень готовит репортаж о требованиях получить взятку со стороны председателя ЦИК Михаила Охендовского за "правильный" подсчет голосов в ряде проблемных избирательных округов.
В избирательной кампании произошел внезапный поворот / УНИАН
По информации, которая стала известна журналистам, инцидент произошел в одном из известных офисов на улице Владимирской в Киеве.
Об обстоятельствах и суть скандала в расследовании ТСН-Тижня в это воскресенье в 19:30.
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