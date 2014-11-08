Коалиция может насчитывать 305 депутатов - советник Президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Как классик сказал, теоретически у нас конституционная, проевропейская, проукраинская коалиция на 305 человек, если 5 субъектов, а практически еще продолжаются дискуссии”, - отметил Томенко. В то же время, по его словам, остается открытым вопрос, как практически сделать это теоретическое большинство большинством.

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“Я считаю, что наша задача не такая уж сложная: в пределах этих пяти (субъектов – УНИАН) выработать алгоритм того, что мы делаем. Сегодня мы в двух разделах из семи (разделы коалиционного соглашения - УНИАН) это сделали. То есть, мы сделали качественный шаг”, - сказал Томенко.