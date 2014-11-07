​Из плена в Ливии освобождены двое украинских врачей

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в "Твиттере".

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"Большими усилиями освободили в Ливии двух украинских врачей, которых похитили еще в сентябре. Они уже в безопасном городе", - написал минитср.