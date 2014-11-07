Из плена в Ливии освобождены двое украинских врачей
20:58, 07 ноября 2014Политика
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Освобождены двое украинских врачей, которые находились в плену в Ливии.
REUTERS
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в "Твиттере".
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"Большими усилиями освободили в Ливии двух украинских врачей, которых похитили еще в сентябре. Они уже в безопасном городе", - написал минитср.
Великими зусиллями звільнили в Лівії двох українських лікарів, яких викрали ще у вересні. Вони вже у безпечному місті.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 7, 2014
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