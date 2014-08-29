В Ливии освободили 23 украинцев, которые три года находились в плену - СМИ

В Ливии освободили 23 украинцев, которые три года находились в плену.

Как сообщает ТСН, «23 украинцев, которые почти три года были в ливийском плену, освободили. Это произошло вечером 28 августа. Информацию подтвердил протоиерей Захария Керстюк, который занимался гуманитарной миссией в Ливии и регулярно посещал украинцев в плену. Он сказал, что пленники уже покинули территорию страны».

«Медики обследовали их и угрозы жизни не обнаружили. Однако из-за долгого плена у мужчин обострились хронические болезни. А многим придется проходить еще и психологическую реабилитацию. В то же время заложники находятся в приподнятом настроении. Поскольку до последнего не верили, что выйдут на свободу. И готовятся в ближайшее время вернуться домой», - сообщила ТСН.

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«Мы надеемся, что Министерство иностранных дел сделает для них документы, и они вылетят как свободные люди. Но они не в пределах Ливии. В надежном месте, в безопасном месте, уже на свободе", - сказал священник Захария Керстюк.

Ливийские повстанцы захватили 24 украинцев в 2011 году, обвинив их в том, что они воевали на стороне Муаммара Каддафи. Однако родственники пленных утверждали, что люди приехали работать в Ливию по гражданским контрактам и пострадали ни за что. Один из пленных умер.