Крым вернется в Украину после распада РФ - Тука

12:05, 15 декабря 2017
Политика
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По мнению заместителя министра ТОТ, пока безответственно называть сроки окончания войны на Донбассе.

Тука рассказал об условиях возвращения Крыма в Украину / фото УНИАН

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что условием возвращения Крыма в Украину является уничтожение РФ как единого государства.

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Об этом он рассказал на чате в «Главреде».

По его мнению, сейчас безответственно называть конкретные сроки окончания войны на Донбассе и возвращение полуострова в Украину.

"Думаю, Крым вернется в Украину после того, как РФ будет уничтожена как единое государственное образование", - рассказал Тука.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра ТОТ объяснил, почему Украина не смогла удержать Крым.

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Теги: #Крым#возвращение Крыма Украине#Георгий Тука