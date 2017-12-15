Крым вернется в Украину после распада РФ - Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что условием возвращения Крыма в Украину является уничтожение РФ как единого государства.

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Об этом он рассказал на чате в «Главреде».

По его мнению, сейчас безответственно называть конкретные сроки окончания войны на Донбассе и возвращение полуострова в Украину.

"Думаю, Крым вернется в Украину после того, как РФ будет уничтожена как единое государственное образование", - рассказал Тука.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра ТОТ объяснил, почему Украина не смогла удержать Крым.