Тука объяснил, почему Украина не могла удержать Крым

Во время начала российской агрессии в 2014 году Украина не могла удержать Крым, однако за него стоило бороться.

Об этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил на чате в "Главреде".

Он напомнил, что во время захвата полуострова РФ 80% сотрудников СБУ предали Украину и присягнули агрессору.

"Там, где местная власть предала, мы Украину потеряли. Там, где местная власть дала отпор — мы Украину сохранили. Если бы Украина дала отпор в Крыму, события могли бы разворачиваться гораздо хуже, чем произошло в итоге. Если бы там сразу началось вооруженное противостояние, нам бы нужно было отправлять ВСУ в Крым, потому что и по уровню подготовки, и по уровню обеспечения военные РФ имели преимущество. Если бы мы тогда ввязались, я уверен, у нас не хватило бы сил еще выдержать удар на Востоке. Харьков, Днепр, Запорожье — это же все было", — заявил он.

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По его мнению, если бы Украину втянули в конфликт в Крыму, то у нас сил на два фронта просто не хватило.

"Кроме того, Россия могла бы начать полноценную войну, поскольку на полуострове кроме "казачков" было огромное количество легальных российских войск. И в случае действий против "регуляров" мы бы моментально получили обвинения в том, что "бандеровская хунта пошла на русский мир", и мы бы получили ответ от регулярной армии", — добавил Тука.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.