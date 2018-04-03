Парубий поручил комитету ВР срочно предоставить выводы по отмене е-декларирования для активистов

Народный депутат Елена Сотник (фракция “Самопомощь”) заявила, что власть продолжает “издеваться над общественным сектором”.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поручил провести экстренное заседание парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции для дачи заключений относительно законопроектов, касающихся электронного декларирования для общественных активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

Парубий напомнил, что в соответствии с Регламентом ВР, для рассмотрения законопроектов необходимые заключения комитета.

Когда Парубий спрашивал, собирался ли комитет и есть ли соответствующие заключения, народный депутат Украины Дмитрий Добродомов, который является членом этого комитета, жестами рук показал, что решений нет.

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Парубий предложил, чтобы заседания комитета прошло даже в сессионном зале, поскольку для парламента важно любое решение по этому вопросу, чтобы была возможность рассмотреть соответствующие законопроекты.

Вместе с тем с трибуны парламента народный депутат Елена Сотник (фракция "Самопомич") заявила, что власть продолжает "издеваться над общественным сектором».

По ее словам, сегодня комитет не собрался, а первый заместитель председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Савчук (фракция "Народный фронт"), который исполняет обязанности председателя комитета, вообще не пришел на заседание.

В свою очередь председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что фракция РП не будет голосовать за отмену электронного декларирования для общественных активистов.

Ранее лидер фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что его фракция также не будет голосовать за отмену электронного декларирования для общественных активистов.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц», согласно которому субъекты декларирования, указанные в пункте 5 ч. 1 ст. 3 Закона «О предотвращении коррупции», - представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны до 1 апреля 2018 года представить первую декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали "шагом назад" поправки в закон о е-декларирования.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать три законопроекта, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

28 марта президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду отменить законодательное требование о представлении общественными активистами е-деклараций.

Сегодня ВР планирует включить в повестку дня и принять решение об отмене электронного декларирования для антикоррупционеров.

Запланированное на 9.00 заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не состоялось из-за отсутствия кворума.