Парубий сообщил, что 12 из 14 кандидатов в члены ЦИК прошли спецпроверку

Еще двоих попросили уточнить информацию о личных данных и данных декларации.

12 из 14 кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии прошли специальную проверку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на брифинге.

По его словам, 12 кандидатов "получили положительное заключение".

Он добавил, что по двум кандидатам часть документов возвращена на уточнение некоторых данных. "Я думаю, что это вопрос нескольких дней", - отметил Парубий.

При этом спикер ВР напомнил, что после завершения спецпроверки еще должно быть решение парламентского комитета.

Парубий считает, что в парламенте есть достаточно политической воли, чтобы обновить состав ЦИК.

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По его словам, единственная проблема - что из 14 кандидатов, если все пройдут спецпроверку, придется выбирать 13.

"Этот момент будет непростым для Верховной Рады", - отметил Парубий.

По его словам, есть два механизма - или предварительное согласование между председателями фракций по поддержке кандидатур, или избрание кандидатур путем рейтингового голосования. "Но я убежден, что ВР сможет выйти на положительное решение и выбрать новых членов ЦИК", - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на назначение новых членов ЦИК: Аллы Басалаевой, Натальи Бернацкой, Михаила Вербенского, Андрея Евстигнеева, Ирины Ефремовой, Ольги Желтовой, Олега Конопольского, Светланы Кустовой, Ольги Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяны Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяны Юзьковой.

В тот же день председатель парламента Андрей Парубий поручил отправить документы кандидатов на должности членов ЦИК на спецпроверку.

Как известно, 1 июня 2014 года истек 7-летний срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК.