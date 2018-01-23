У Порошенко назвали имена потенциальных кандидатов в члены ЦИК

В списке потенциальных будущих членов Центральной избирательной комиссии, который президент Украины Петр Порошенко передал на утверждение в Верховную Раду, - 13 фамилий.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

В частности, от "Блока Петра Порошенко" – пять кандидатов, от "Народного фронта" – три, от остальных парламентских фракций – по одному. Представителя нет только от "Батькивщины".

Пресс-служба президента обнародовала список из 13 фамилий:

Басалаева Алла Валентиновна ("Видродження"),

Бернацкая (до замужества Севастьянова) Наталья Илларионовна ("Народный фронт),

Вербенский Михаил Георгиевич ("БПП"),

Ефремова Ирина Алексеевна ("Народный фронт"),

Желтова Ольга Николаевна ("БПП"),

Кустова Светлана Николаевна ("БПП"),

Лотюк Ольга Степановна ("БПП"),

Плукар Виталий Владимирович ("БПП"),

Радченко Евгений Владимирович ("Самопомич"),

Синица Надежда Любомировна,

Слипачук Татьяна Владимировна ("Воля народа"),

Шипилов Леонти Николаевич ("Народный фронт"),

Юзькова Татьяна Леонидовна (Радикальная партия Олега Ляшко).

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Кто возглавит ЦИК, пока неизвестно. Источники "Украинской правды" называют две кандидатуры и обе от "БПП" - Ольга Желтова или Светлана Кустова. Заместителем председателя ЦИК может стать Наталья Бернацкая (Севастьянова) от "Народного фронта".

Напомним, еще 1 июня 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017-го и 13-го члена комиссии.

7 июня 2016 года Порошенко внес в Верховную Раду представление на увольнение 12 из 15 членов ЦИК и о назначении 11 новых членов Центризбиркома. Тогда в списке были: Алла Басалаева (кандидатура "Возрождение"), Михаил Вербенский, Ольга Желтова, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукар (кандидатуры БПП), Роман Греба, Леонтий Шипилов, Надежда Синица, Олег Конопольский (кандидатуры "НФ") и Евгений Радченко (кандидатура "Самопомочи").

18 января 2018 года фракция "Народный фронт" выбрала три кандидатуры в ЦИК: Ирину Ефремову, Леонтия Шипилова и Наталью Бернацкую (до замужества Севастьянова).

23 января 2018 года президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.