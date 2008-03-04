Ющенко позвонил Медведеву

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в телефонном разговоре с победителем президентских выборов в Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ подтвердил готовность к дальнейшему укреплению конструктивных двусторонних отношений на основе доверия, взаимопонимания и прагматизма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что курс на всестороннее углубление взаимовыгодного стратегического сотрудничества между двумя странами будет продолжен.

Он также поздравил Д.МЕДВЕДЕВА с убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации.