Янукович насмешил всю Раду, а особенно Яценюка

Лидер Партии регионов Виктор Янукович согласился на предложение спикера Арсения Яценюка поработать над согласованным решением о разблокировании парламента до утра среды.

Об этом он сказал после выступления Яценюка с трибуны парламента. Когда Яценюк обратился к Януковичу с вопросом, готов ли он работать над постановлением относительно НАТО и пригласил его к трибуне, лидер Партии регионов пошутил: "Вы мне позволяете?"

"Та давайте! У нас демократия", - ответил Яценюк и отошел в сторону.

"Уважаемые коллеги, на предложение главы Верховной Рады поработать до завтра до 10 часов и найти решение, на котором мы настаиваем...", - сказал Янукович.

После этого в зале раздался смех. Больше всех смеялся Яценюк.

"Чтобы в государстве был порядок, чтобы Верховная Рада начала работать, нам надо найти решение... Верховная Рада должна работать. Для этого мы должны найти согласованное решение", - продолжил Янукович.

"Еще раз повторяю. Круглый стол, который работал неделю и который мы вместе с вами инициировали, исчерпал свои возможности. Одно из предложений было провести депутатское собрание – расширить этот круг и в этом зале обсудить этот вопрос. Возможно, мы к этому решению еще придем", - сказал он.

"На завтра на 10 часов у нас есть возможность еще раз поработать и принять согласованное постановление Верховной Рады, которое учтет компромиссы со всех сторон", - добавил Янукович.

При этом, по его мнению, главная цель должна быть - сделать невозможным в будущем "любые провокационные действия чиновников, какие бы они должности не занимали".

"Если это первые лица нашего государства, они должны учитывать, что общество и политикум внимательно следят... и без согласования Верховной Рады, без официального рассмотрения этих вопросов, любые решения принимать за украинский народ, Верховную Раду и правительство невозможно", - сказал Янукович.

Во время выступления Януковича Яценюк то подпирал голову рукой, то опирался на трибуну.

В один из моментов он обратился к депутату Журавко, который сидел на его месте с ноутбуком: "Там все нормально?"

На это Журавко оторвался от компьютера и от мобильного телефона, по которому он разговаривал, махнул в сторону спикера и сказал: "Да, я охраняю".

Украинская правда