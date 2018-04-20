Андрей Орлов: Никакая трагедия в России не объединит людей настолько, чтобы пойти против власти

Русского поэта Андрея Орлова больше знают по сценическому псевдониму Орлуша. Его стихи всегда на злобу дня и всегда о том, что беспокоит людей сейчас. Он пишет о жизни и смерти. Это часто трагикомедия, причем с ненормативной лексикой. Его стихи заставляют смеяться, а часто и плакать. Чего стоит его призыв к гражданам России, которые отправляются на Донбасс! Там есть такие слова: «Солдат надеется стать «трехсотым». Ему помирать совсем не охота, но завтра его повезут куда-то, чтоб похоронить под крестом без даты». А стихотворение «Кемерово. Ключи от смерти» невозможно читать без слез.

Орлов - один из немногих артистов из РФ, которых ждут в Украине. Живя в Москве, он не стесняется называть вещи своими именами и говорить о российском вторжении в Украину.

УНИАН поговорил с Орлушой о жизни в России и отношениях между нашими странами.

Два года назад, мы уже делали с тобой интервью, я его перечитал и пришел к выводу, что наш разговор не потерял актуальности…

Сейчас мы готовимся к апрельским концертам «Все на выборы – 2». Жанр называется Ньюзикл - то есть новости и музыка. Так вот, некоторые новости ты можешь смело брать с прошлых выступлений – 3 или 5 лет назад - и сложится такое впечатление, что эти события произошли вчера. Например, после вот этой трагедии в Кемерово, я понял, что мой самый актуальный стих «Моя страна - хромая лошадь» (пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми произошел в декабре 2009 года, погибло 156 человек, - УНИАН). Вся наша страна является хромой лошадью, которая еле тащит. Стих, конечно, написанный о стране, а не о конкретном пожаре. И вот сегодня, после трагедии в Кемерово, его можно печатать снова.

Тебе не кажется, что народное возмущение в Кемерово, особенно на первом этапе, показало полную бесхребетность российской власти. На последних выборах кандидат от власти получил в этом городе 85%, но так получается, что местные руководители боятся прямого общения со своим избирателем …

Власть в России не выборная. Народ предпочитает их другим из-за пропаганды. Выбора, как такового, нет. И трагедия в Кемерово показала отсутствие власти. По привычке, Путин скрылся от публики после резонансного происшествия. То есть, со слов Пескова, глава государства высказал соболезнования. Позже сам Путин об этом говорил в Кемерово, но обратился он к людям, которые были собраны для преодоления этой чрезвычайной ситуации. Он им сказал «я выражаю соболезнования», в результате, перед ним физически извинился местный губернатор Тулеев. Не перед людьми, а перед ним. И оба не вышли к митингу.

Дело не в том, что они боятся, им просто нечего сказать. У них нет повестки для общения. Ясно, что нельзя реагировать на любой трагический случай. Это не всегда прерогатива президента. Но если он принял решение лично реагировать, то должен посмотреть в глаза людям и сказать «я с вами вместе».

Потому что, когда с сухими глазами человек говорит «хочется не просто плакать, а реветь», я вижу, что ему реветь не хочется. Когда Мария Захарова пишет у себя, бедняжка, в Фейсбуке «вы не подскажете, какие капли купить, а то я плачу третий день?», хочется посоветовать - пойдите в зоомагазин и купите капли для плачущих крокодилов, или в зоопарк сходите, там знают, как справляться с крокодиловыми слезами.

Отсутствие слов для народа и отсутствие повестки общения с народом показала эта трагедия, отношение к ней власти.

Просматривая кадры со стихийного митинга в Кемерово, казалось, что ситуация на грани «русского бунта»…

В такой ситуации, по понятным причинам, родственники погибших возбуждены. И в толпе, собравшейся по веселому или трагическому поводу, всегда найдутся люди, которые будут истерично орать «давайте бить витрины». Я посмотрел эти кадры с митинга. Например, там какая-то тетка кричала: «Где мои погибшие пятеро детей?», а ей - «заткнись, дура». Это я к тому, что кричат «у меня погибли все» не только те, кто пострадал, есть так называемые присоединившиеся, есть истерики, есть психопаты. Такого рода крики я слышал в свое время в еще украинском Коктебеле, когда «скорая» на набережной сбила девочку подростка, которая шла на пляж. Так, эту «скорую» остановили и перевернули. Крик, призыв к самосуду, он будет всегда, когда есть трагедия.

Почему тогда реакция властей и телевизора была о другом? Что толпу специально «заводят», чуть ли не к Майдану готовят?

Если говорить о политическом майдане и так называемых цветных революциях, то они - власти – готовятся к любому народному или групповому протесту. Протест может быть, например, шахтерским, как было в 1991 году. Это может быть протест медиков, это может быть протест учителей, который другие не поддержат. Тут больше подходит термин «бесцветная революция», а не цветная. Цвет протеста сейчас определить невозможно. Скорее всего, это будет не ленточка, а просто измазанное пеплом и грязью лицо, и вот это будет цвет такой революции.

Такой протест беспощадным очень даже может быть. Переполнить чашу терпения могут, но она будет переполнена каждый раз в одном конкретном месте. Предположим, толпа, возбужденная безответственностью власти в Кемерово, пошла на штурм администрации, но это не выразилось бы во что-то в Новосибирске и в соседних городах. Это было бы исключительно локальное явление, потому что нет ничего, что могло бы сейчас объединить всех. Никакая трагедия не объединит сейчас людей настолько, чтобы пойти против власти.

Но власть такого объединения боится и реагирует, исходя из собственных ощущений: что против нее работают, причем, не бесплатно. Это как в басне, когда «однажды тигр решил избраться главным в чаще, а все кричат, ну, были б выборы почаще». Это я сейчас импровизирую. Так вот, стоит мне так написать, как тут же появятся люди, которые объявят и обоснуют, что под тигром имеется в виду единственный достойный кандидат - Путин. Что под храбрым зайцем подозревается Навальный, а под хитрой лисичкой - Собчак. То есть меня расшифруют, и главное, что мне потом припишут эти слова. То есть они меня сами переведут на понятный им язык. И это становится уже искрой, которая порождает лесной пожар, в котором участвуют уже все, в том числе, например, «Известия» и «РИА Новости».

Та же реакция Амана Тулеева на звонки украинского пранкера. Может, это и аморальная провокация в день трагедии. Но реагировать так на дурака, который что-то крикнул из толпы, или прокомментировал что-то в фейсбуке, государственным органам, по меньшей мере, странно. Мы реагируем на все, любой человек, правильно сформулировавший мэм, становится фигурантом новостей. Люди реагируют, как лягушки, только на что-то движущееся. Но лягушки во власти реагируют не на те движения, на которые они должны реагировать.

Очень легко, если ты, предположим, разбил вазу, сказать, «мама, у тебя муха на лбу». А рассказать надо, как ты разбил вазу, и что ты делал на шкафу, когда лез за вареньем. То есть нужно отвечать на заданные вопросы.

История с пранкером показывает, что Россия с большим удовольствием раскручивает «украинский след» в таких ситуациях…

Реакция в России на Украину, и в Украине на Россию обычно не отличается тональностью, особенно если посмотреть комментарии в Youtube. Украина реагирует на свою продолжающуюся каждый день вялотекущую трагедию. То есть жертвы прибавляются по одному, по два человека в день. И этот счетчик стучит в мозгу почти у каждого украинца, или, по крайней мере, тех, кого я знаю. Это как механизм счетчика в советском такси, когда пассажир ждал этот стук… Сейчас снова «цокнет», и еще одного парня не стало…

Понятно, что в такой ситуации сложно присоединить многих к трагедии людей, которые с тобой воюют и убивают на твоей территории. По реакции на свои стихи я вижу, что ничто не примиряет – и смерть примиряет. Но никто не глумится над смертью детей. С другой стороны, я вижу на том же сайте «Эхо Москвы» комментарии, что «сейчас хохлы начнут радоваться тому, что у нас случилось». Люди сидят и ждут негатива, чтобы ответить на него негативом. Это совершенно обычные по психологии вещи.

Я не слышал употребление слова «скорбь» к смерти кого-то из близких. Никто не говорит на поминках «мы скорбим». Мы грустим, мы печалимся, мы плачем, мы вспоминаем. Скорбят те, кто прислал нам телеграмму. То есть, вот, начальник погибшего приятеля, напишет: «скорбим вместе с вами». Это официальная реакция тех, кто не имеет прямого отношения к погибшим.

Сейчас в России очень много говорят по поводу истории с отравлением семьи Скрипалей в Лондоне. Не сложится ли ситуация так, что богатым и обеспеченным россиянам будет некуда бежать, ведь в мире уже слишком часто стали говорить, что пора проверять законность получения средств из России?

Если говорить об основных фигурантах всех коррупционных дел, то у них, скорее всего, с законностью средств все нормально. Это обычно доказывается подделанными здесь документами. Тут никакой паники нет. В Лондоне заявили, что они сейчас расследуют дела на общую сумму - 800 млн долларов. Это 10 или 20 квартир из 10 тысяч, которые кому-то принадлежат. Эта ситуация схожа с первыми санкциями, введенными после аннексии Крыма, когда 20 человек решили не пускать в Европу.

Это чисто символически…

Не символически, а недейственно. Я еще в 2014 году говорил, что «Шенгена» нужно лишить всех россиян до одного, начиная с меня. Это могло подействовать хоть каким-то образом. Или, например, лишить вида на жительство всех детей россиян и аннулировать учебные визы для россиян. Потом рассматривать индивидуально каждое дело. Уволить всех, честных взять обратно, как с полицией в Грузии в свое время произошло.

Но к чему приведет такая жесткая реакция Запада по отношению к России?

Разве это жесткая, когда из некоторых стран высылают по несколько человек? Это - присоединение к демонстрации. На утренниках или корпоративах бывают аниматоры, которые говорят: «давайте играть на раздевание» и предлагают снять три вещи - ты лишаешься часов, очков и шнурка. Вот так выглядит удаление трех дипломатов. Для того, чтобы человека раздеть по-настоящему, нужно снять, по крайней мере, рубашку, трусы и футболку, оставив носки и ботинки. А высылка нескольких, по выбору, дипломатов это не наказание вообще. Уедут две уборщицы.

Эта акция солидарности неоднозначно воспринимается в Украине. Некоторые украинцы возмущены тем, что отравление Сергея Скрипаля для множества западных стран важнее гибели украинских солдат на Донбассе…

Эта история показывает, что покушение на жизнь одного человека на территории Великобритании и применение там неизвестного газа, для них значит на порядок больше, чем отрезание от украинской карты Крыма, оккупация Донбасса. Тогда же они так не реагировали, а на Скрипаля среагировали.

Но Украина присоединилась к этому, потому что это наносит удар по общему врагу. Эту логику я могу понять.

Получается, в публичном пространстве Россия и Запад будут чуть не врагами, а практические дела будут решаться «под ковром»?

Ну, почему «под ковром»? Немцы, например, абсолютно открыто приняли решение по «Северному потоку-2». Никакого «ковра», когда разговор идет о стратегических планах, на которые завязаны деньги, не будет.

Что ждет Россию в очередную шестилетку Путина?

Могут сделать собственный Интернет по китайскому или корейскому принципу, могут заблокировать Телеграмм, а Фейсбук обвинят во влиянии на российские выборы, потому что там есть аккаунт Собчак, у которой есть подписчики из США. К этому нужно быть готовыми в любую минуту. Так что, друзья, если не увидите меня завтра или послезавтра в Фейсбуке, то, значит, здесь просто «выключили свет». Нас ждет слово из шести букв, которое не приветствуется в украинском русскоязычном сегменте Интернета, но рифмуется с фамилией российского вице-премьера Голодец.

Первая буква П?

Да, первая буква, как первая буква фамилии президента РФ. Со второй буквы начинается самая распространенная русская фамилия. С третьей буквы начинается слово «знания», а три последние буквы - такие же как три последних буквы в фамилии Голодец. Никаких шансов. Все просто. Не надо надеяться. Здесь, в ближайшее время, ничего хорошего не произойдет. Могут быть сняты кем-то хорошие фильмы, могут быть кем-то написаны хорошие книги или хорошие стихи, но все это будет при очень плохом движении в очень плохое место.

При этом я не пессимист, а оптимист. Все, что здесь происходит, закономерно. То есть то, что происходило в последние 10 или 100 лет показывает, что временное выпрыгивание этой территории в сторону свободы - случайность. Это как поездка на дачу, где можно подышать свежим воздухом, а потом снова вернуться обратно в прокуренную комнату пить самогон. Украине пока удалось выйти из этой советской модели, успеть вылезти из этой форточки, когда она открылась. Только сами не лезьте обратно, такая тенденция тоже есть, не обносите себя опять решеткой.

До вторжения в Крым и на Донбасс, российские артисты очень активно выступали у нас, а после 2014 года выстроились в ряд с лозунгами «крымнаш», «Путин - великий стратег». Это такой способ ордена получить?

Ордена они действительно получают, кто-то квартиры и дачи. Есть еще звания «народного артиста», а это - плюс 100 тысяч рублей к пенсии. Причем, не все делается за деньги. Такое позиционирование ведет к тому, что они сращиваются с властью.

Честно, я не понимаю, почему на них обращают столько внимания. Почему в снятие с поезда Лолиты Милявской генерирует новостей больше, чем высылка российских дипломатов по делу Скрипаля. Насколько я понимаю, список запрещенных артистов составляет СБУ, он же появляется на «Миротворце». Они же формируют его, в основном, по сообщениям в соцсетях и по афишам в Крыму. То есть человек, который не посещал полуостров, но публично на концерте сказал что-то типа «смерть Украине», может в него и не попасть. А те, кто работают в этом бизнесе в Украине, организовывают выступление таких артистов, входят в список «Миротворца»? Это я к тому, что можно реагировать на мотыльков, а можно попробовать ударить мухобойкой…

Мне кажется, что беготня с артистами, это преувеличенная вещь, это то, что называют хайп, это война на уровне Фейсбука. В Америке, например, есть профсоюз организаторов концертов. В Англии он тоже есть. У них, когда певец Бой Джордж, на пике своей популярности, попал в историю, что якобы он не оказал помощь своему другу-наркоману и бросил его умирать, то все профессиональное сообщество, профсоюз организаторов концертов заявили, что «он у нас больше не выступает». Пять лет у него не было ни одного концерта в Англии. Ни один клуб не соглашался. А в Украине получается, что есть площадки, которые спокойно приглашают таких артистов, и никто их не включают в списки «Миротворца». Организаторы, когда приглашенных артистов не пускают в Украину, еще и возмущаются, что им сорвали концерт. Они как раз и воюют на российской стороне. Должно быть мнение профессионального сообщества, которому нельзя перечить.

Не надо приходить «Правому сектору» или другим активистам под другими флагами на площадку и срывать выступление Константина Райкина. Если вы считаете, что Константин Райкин находится в этом запретном списке, покажите мне человека, который его пригласил. Для меня он будет преступником, а не Константин Райкин. Константин Райкин – артист, клоун, ляпнул что-то, потом забыл, позвали - и он поехал, он может и не знать, в какой стране находится Одесса. И человек, который купил билет на концерт, может и не знать всех этих перипетий, потому как позиция государства по этому артисту доведена только до пограничника или сотрудника СБУ. А зритель готов слушать, значит, тут вопрос уже, скорее, о том, с кем мы боремся - с артистом или его зрителем, либо боремся за мозг этого зрителя.

Ты собираешься в Киев 1 апреля с концертом и у тебя даже есть справка из СБУ, что ты можешь выступать в нашей прекрасной стране…

Справка есть, в ней не написано «прекрасная страна», но я так считаю. Там даже не написано, что я могу выступать, там указано, что «на момент получения отсутствуют основания для недопуска». Это не имеет отношения к так называемому «белому списку» Минкульта Украины, в котором я состою.

Я в этом году уже два раза был в Киеве, очень люблю этот город. У меня там есть любимые места, любимые гостиницы. Есть друзья, которые обижаются, что я останавливаюсь в отелях, а не у них. Когда я в Киеве, у меня такое ощущение, что я там живу и ненадолго возвращаюсь в Москву. Моя спутница жизни Лена мне уже месяц говорит, «когда же» выезжаем, и, вот, этот момент настал. Так что, жди нас, любимый Киев. Кстати, концерт мой в Доме офицеров, и для многих ваших военных, с которыми я знаком, билет бесплатный.

Роман Цимбалюк, Москва