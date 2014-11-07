Сегодня Савченко впервые доставят в суд после психбольницы

09:21, 07 ноября 2014
Политика
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Украинскую льотчицю Надежду Савченко впервые доставят после этапирования из Воронежа в Басманный суд Москвы.

Савченко знову доставлять до суду / facebook.com/OZON.monitoring

Об этом в Twiiter пишет адвокат Савченко Марк Фейгин.

"Сегодня Надежду Савченко впервые доставят после этапирования из Воронежа и психушки в Басманный суд на рассмотрение жалобы защиты по 125-й", - написал он.

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Фейгин заявил о намерении оспорить в Басманном суде отказ следствия о приобщении к материалам уголовного дела Савченко адвокатских опросов.

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