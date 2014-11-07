Сегодня Савченко впервые доставят в суд после психбольницы

Об этом в Twiiter пишет адвокат Савченко Марк Фейгин.

"Сегодня Надежду Савченко впервые доставят после этапирования из Воронежа и психушки в Басманный суд на рассмотрение жалобы защиты по 125-й", - написал он.

Сегодня Надежду Савченко впервые доставят после этапирования из Воронежа и психушки в Басманный суд на рассмотрение жалобы защиты по 125-ой - Mark Feygin (@mark_feygin) November 7, 2014

Читайте такжеСавченко назвала еще двух своих похитителей, один из них – глава «народного совета ЛНР»

Фейгин заявил о намерении оспорить в Басманном суде отказ следствия о приобщении к материалам уголовного дела Савченко адвокатских опросов.