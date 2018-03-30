Холодницкий рассказал, что "наивно" поручил НАБУ расследовать обнаружение "жучка" в своем кабинете

"По своей наивности это производство было поручено расследовать НАБУ. И понятно, как оно расследовалось”, - отметил Холодницкий об обнаружении "жучка".

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что поручил Национальному антикоррупционному бюро Украины расследовать уголовное производство по факту выявления «жучка» в своем кабинете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня на брифинге.

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"Было зарегистрировано уголовное производство по факту выявления "жучка", по своей наивности это производство было поручено расследовать НАБУ. И понятно, как оно расследовалось", - заявил Холодницкий и напомнил, что подслушивающее устройство он обнаружил 6 марта.

Кроме того, руководитель САП заверил, "что на этих записях вы не услышите ни одного факта вымогательства мной взяток, вы не услышите о занесении мне чемоданов с деньгами, или предложений это делать, я уверен в том, что этого нет".

Однако Холодницкий отметил, что на записях есть нецензурная брань, в том числе, при разговорах с подчиненными.

"Но, простите, наше грязное болото коррупции в белых перчатках вычистить трудно, и я, как обычный человек, также умею ругаться", - сказал он.

При этом Холодницкий отметил, что когда будет опубликована дисциплинарная жалоба к нему, то он прокомментирует каждое свое слово.

Как сообщал УНИАН, ранее некоторые СМИ написали, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого.

27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении руководителя САП.

Сегодня, 30 марта, Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник обратились в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, расследуемого НАБУ совместно с ГПУ.

Сытник в интервью ZN.UA заявил, что следователям НАБУ периодически поступала информация о некоторых странных и непонятных действиях руководителя САП и отдельных прокуроров. Он отметил, что в НАБУ долгое время не было доказательств относительно Холодницкого, но по одному делу удалось получить «конкретную информацию, которая подтвердила наши худшие подозрения». «По делу о хищениях в Одесской мэрии. Так вот, мы получили информацию и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо », - сказал Сытник. Зарегистрировали производства работники Генеральной прокуратуры, поскольку надзорным прокурором НАБУ является именно Холодницкий.

Также Сытник сообщил, что речь идет «о деле «по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; деле, касающемся фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция «Народный фронт»); расследованиях, связанных с электронными декларациями высших должностных лиц; расследованиях, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга. Трудно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца».

Сытник отметил, что на записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о «сливании информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски проводятся, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений».

«На определенном этапе коллеги из Генеральной прокуратуры предложили нам объединить усилия, чтобы получить доказательства. Мы согласились, понимая, что в данном случае такое сотрудничество является необходимым и обоснованным. Если бы мы закрыли глаза на известные нам факты, то стали бы соучастниками незаконных действий», - отметил он.