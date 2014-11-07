Путин отказался встречаться с "руководством" ДНР и ЛНР

Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РСН.

По его словам, в ближайшем будущем Владимир Путин не планирует встречаться и с президентом Украины Петром Порошенко.

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Напомним, 2 ноября в ДНР и ЛНР прошли псевдовыборы глав и парламентов "республик". Главой ДНР стал Александр Захарченко, а ЛНР – Игорь Плотницкий.

5 ноября Евросоюз официально признал незаконными "выборы" боевиков "ДНР " и "ЛНР".