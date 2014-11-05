ЕС опубликовал заявление, в котором признал "выборы" боевиков незаконными

Соответствующее заявление Верховного представителя ЕС Фредерики Могерини от имени ЕС распространено в среду в Брюсселе.

"ЕС рассматривает проведение "президентских и парламентских выборов" в Донецкой и Луганской "Народных республиках" 2 ноября как незаконное и нелегитимное и не признает их. Эти так называемые выборы, как и их признание или подтверждение является нарушением буквы и духа Минского протокола, в этом отношении мы призываем Россию взять на себя ответственность", - заявляют в ЕС.

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Кроме того, ЕС призвал все стороны работать в направлении досрочных местных выборов в этих частях Донецкой и Луганской областей в соответствии с украинским законодательством, как это предусмотрено Минским протоколом, что является "единственным законным и легитимным способом восстановления демократического мандата местной власти".

"Для того, чтобы найти устойчивое политическое решение кризиса на востоке Украины через диалог, ЕС призывает все стороны быстро и без проволочек полностью выполнить Минский протокол и меморандум. В этом контексте ЕС еще раз подчеркивает ответственность Российской Федерации и призывает, в частности, вывести незаконные и иностранные военные группировки, наемников и военное оборудование, и обеспечить безопасность украинско-российской границы под постоянным мониторингом ОБСЕ. ЕС напоминает, что решение кризиса может базироваться только на уважении государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в заявлении.

ЕС также выразил свое "особенное беспокойство" относительно постоянного нарушения режима прекращения огня, что является причиной потерь жизней и увеличение числа внутренне перемещенных лиц. "ЕС будет продолжать оказывать гуманитарную помощь и призывает все стороны содействовать доставке помощи населению, которое в этом нуждается, на основе недискриминации, в сотрудничестве с гуманитарными организациями и с соответствующими компетентными национальными органами", - отмечается в заявлении.