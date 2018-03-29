Савченко: "ДНР" и "ЛНР" нельзя признавать террористическими организациями

"У нас война с Россией, и кто ее поддерживает - коллаборационист, и в принципе, за это идут совсем другие суды - трибуналы и совсем другие наказания - до расстрелов", - заявила Савченко.

Подозреваемая в подготовке терактов и захвате государственной власти внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко считает, что бандформирования «ДНР» и «ЛНР» не признаны террористическими организациями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Савченко заявила во время заседания Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы адвокатов на решение суда первой инстанции о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

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«И почему мы попали в ловушку, когда Генеральной прокуратуре и генпрокурору Луценко очень удобно кричать, что «ЛНР», «ДНР» являются террористическими организациями, а это не признано Украиной, ни в мире, ни в Европе. «ЛНР» и «ДНР» - это оккупированные территории, где находятся граждане Украины, которые находятся под оккупационным режимом РФ, поэтому это не может быть все признано как террористические организации, это не ИГИЛ, где каждый человек давал присягу какой-то идеологии», - сказала она.

«Там (в ОРДЛО - УНИАН) незаконные вооруженные формирования. Это признано. Почему не хотят признать их коллаборационистами? Потому что такое понятие, как коллаборационист, появляется тогда, когда признается война и вводится военное положение», - добавила она.

«У нас война с Россией, и кто ее поддерживает - коллаборационист, и в принципе, за это идут совсем другие суды - трибунал и совсем другие наказание - до расстрелов», - утверждает депутат.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению); ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.