"Это была роль, я сыграла": Савченко прокомментировала ролик, в котором она обнажается (видео)

15:58, 29 марта 2018
Политика
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Савченко отметила, что "это была роль, я сыграла, просто эмоция", передает "Громадське".

Съемки ролика происходили до задержания экс-переговорщика Владимира Рубана, добавила Савченко. Она избежала ответа об авторах ролика.

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"Ролик сняли молодые непродажные режиссеры", — отметила она.

Вместе с тем, сестра Надежды Вера Савченко сообщила, что это предвыборный ролик и его должны показать ближе к президентским выборам.

"Это предвыборный ролик, сняли друзья, снят более месяца назад. Задолго до этих событий и с Рубаном тоже", — сказала она.

На вопрос о стоимости и авторов ролика, Вера отметила, что видео отсняли "друзья" бесплатно.

"Татьяна (заместитель председателя политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"), помощница, заплатила из собственных денег 14 тысяч гривень за трансляцию (на телеканале NewsOne). Мы заплатили только за аренду студии, предлагали другим каналам. Но не все согласились", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, арестованная на два месяца Надежда Савченко опубликовала новое видео, в котором пообещала выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента.

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Теги: #суд#Надежда Савченко#ролик