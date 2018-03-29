Геращенко о новом заявлении "нормандской четверки": Путин никогда публично не поддерживал соблюдение перемирия на Донбассе

В совместном заявлении Порошенко, Меркель, Макрон и Путин подтвердили приверженность имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях и отметили, что рассмотрят возможные пути ускорения имплементации в ближайшие месяцы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин никогда публично не поддерживал соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Facebook.

Она назвала совместное заявление лидеров стран "Нормандской четверки" относительно приверженности воплощению Минских соглашений важным.

"В течение войны перемирие (как правило, по инициативе Украины), объявляли 12 раз. Это - тринадцатая попытка. Ни разу перемирие не соблюдалось другой стороной. Но на время перемирия интенсивность обстрелов уменьшалась, а это значит сохраненные жизни военных и гражданских лиц", - заявила Геращенко.

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"Украинская сторона, президент (Петр Порошенко - УНИАН) всегда публично поддерживал перемирие и делал соответствующие заявления. Ни разу не было публичного заявления Путина, хотя именно от его команды зависит поведение боевиков, их способность соблюдать тишину. Это заявление "Нормандской четверки" в поддержку Пасхального перемирия, которое должно начаться с 30 марта, едва ли не первое подобное публичное заявление", - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, в совместном заявлении президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Путин подтвердили свою приверженность имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях (в сфере безопасности, политическом, гуманитарном и социально-экономическом измерении). Также они отметили, что рассмотрят возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы.

Кроме того, лидеры "Нормандской четверки" призвали приложить больше усилий для освобождения оставшихся пленных по формуле "всех на всех".