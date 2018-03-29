Савченко заявила отвод судьям и попросила суда Господнего

Нардеп заявила, что не доверяет украинским судам и хочет "суда Господнего"

Обвиняемая в подготовке терактов и свержения государственной власти народный депутат Надежда Савченко заявила отвод коллегии Апелляционного суда.

Об этом она сказала после того, как суд отказался удовлетворить ее предыдущее ходатайство – отстранить от процесса одного из прокуроров, передает "Украинская правда".

"Отвод суду!", - крикнула Савченко.

Она заявила, что объявляет отвод не потому, что суд не удовлетворил ее ходатайство.

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"Прокурор нарушил презумпцию невиновности. Как можно доверять такому суду, который не видит фактов, прокурор нарушил прокурорскую этику? Я не доверяю такому суду, который принимает решение, нужное прокуратуре", - сказала нардеп.

"Если в Украине есть честные свободные суды, неподвластные Порошенко и Луценко, я бы хотела их видеть. Если нет, то пусть меня судит суд Господний, но не такой суд. Это мое основание вам – отвод! Прокурор обвинил меня в террористическом акте – выполненное действие – и в убийстве. Где доказанный факт убийств? Кого я убила? У меня нет к вам доверия, потому что вы не слышите!", - добавила она.

Однако коллегия судей ходатайство Савченко не удовлетворила и продолжила рассмотрение апелляции.

"Отказать в удовлетворении заявления Савченко", - сказал председательствующий судья Игорь Паленик.

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После ходатайства адвокатов Савченко выпустили из стеклянной клетки. Она сидит рядом с защитниками.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток до 20 мая, без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.