Надеюсь, что НАПК наконец заработает полноценно - Петренко

По мнению министра юстиции, без доработки реестра е-деклараций и их проверки в автоматическом режиме говорить об эффективной работе данного органа было бы нечестно.

Министр юстиции Украины Павел Петренко выразил надежду, что новое руководство Национального агентства по предотвращению коррупции сосредоточит работу на запуске автоматизированной системы проверки е-деклараций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам.

«Я надеюсь, что НАПК наконец заработает полноценно, основная задача этого органа, о чем мы говорили неоднократно, полный запуск автоматизированной системы проверки е-деклараций. Без этого, без доработки самого реестра и проверки деклараций не в ручном режиме, а автоматически, говорить об эффективной работе данного органа будет нечестно», - заявил министр.

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Петренко рассчитывает, что новое руководство НАПК акцентирует на этом свое внимание.

Как сообщал УНИАН, 28 марта на внеочередном заседании НАПК новым его председателем избран Александр Мангул, а его заместителем - Станислав Патюк.

В этот же день истек срок полномочий Натальи Корчак в должности главы агентства.