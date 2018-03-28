Вместо скандальной Корчак новым главой НАПК избран Александр Мангул

14:32, 28 марта 2018
Политика
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Новый глава НАПК Александр Мангул / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на внеочередном заседании НАПК.

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Кроме того, участники заседания заместителем председателя НАПК избрали Станислава Патюка.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов агентства полностью укомплектовала его штат. К тогдашнему председателю НАПК Наталье Корчак, а также Александру Скопичу и Александру Серегину присоединились председатель Мелитопольской райгосадминистрации Мангул и бывший работник Донецкой прокуратуры, а позже помощник адвоката Патюк.

17 января Кабинет министров назначил Патюка и Мангула членами НАПК.

Сегодня, 28 марта, истек срок полномочий Корчак на посту главы агентства.

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Теги: #НАПК#Александр Мангул