Луганские боевики угрожают конфискацией имущества жителей, покинувших зону АТО

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Татьяна Погукай, вчера, 5 ноября, в Сватовский районный отдел милиции поступило заявление от жительницы Свердловска Луганской области о том, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился комендантом Свердловска и сообщил, что в связи с тем, что она уехала в Киев ее киоск и квартира конфискуются. Данный факт зарегистрирован.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства труда и социальной политики, по состоянию на 30 октября в Украине зарегистрировано 440 тысяч вынужденно переселенных лиц, которые временно сменили место проживания в связи с действиями террористов на востоке Украины и аннексией Россией Крымского полуострова.

По данным Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи Национальной академии наук, зону проведения АТО с начала военных действий временно покинули, переехав в другой населенный пункт или в другую страну, более 800 тыс. граждан.

Согласно данным социологических исследований, Донбасс покинули самые здоровые и богатые слои населения. Боевики пытаются препятствовать этому процессу и стимулировать возвращение выехавших.