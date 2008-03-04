БЮТ и НУ-НС пойдут в обход?

Фракции БЮТ и НУ-НС настаивают на проведении сегодня пленарного заседания Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, во время Согласительного совета лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО предложил отойти от вопроса НАТО и рассмотреть на вечернем пленарном заседании парламента законопроекты относительно снятия депутатской неприкосновенности и льгот, а также об обеспечении деятельности парламентской оппозиции.

По словам В.КИРИЛЕНКО, как компромисс можно было бы поставить на голосование все зарегистрированные проекты постановлений по НАТО.

В свою очередь, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заметил, что робота Верховной Рады должна быть возобновлена путем подписания протокола о взаимопонимании.

Он отметил, что оптимальным вариантом была бы разработка единого проекта постановления по НАТО. «Но поскольку его нет, то нужно возобновлять в любом случае роботу ВР», - сказал И.КИРИЛЕНКО.