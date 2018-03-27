"Всем тем, кому мешала": Корчак сообщила, что срок ее полномочий на посту главы НАПК истекает 28 марта

Срок полномочий главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак истекает 28 марта.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак сообщила в Facebook, что не станет участвовать в перевыборах и уйдет с должности.

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"Всем, кому все время мешали Корчак, ее "неправомерные, неправильные, незаконные, непрофессиональные" действия, гаражи, отказ уйти в отставку, принципиальность, связи с "Народным фронтом", голос, внешность и т.п., хочу сообщить: в среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" переложу на чужие плечи", – заявила Корчак.

Она выразила надежду, что агентство на внеочередном заседании изберет нового главу. Также Корчак поблагодарила критиков и оппонентов за "придирчивое внимание", а коллег - за "поддержку и командную работу".