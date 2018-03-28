"Водки нет, идите домой": в Киеве активисты "провожают" российских дипломатов (фоторепортаж)

Часть группы уже прошла регистрацию в аэропорту, остальные еще находятся в посольстве.

В среду, 28 марта, выдворенные из Украины российские дипломаты летят в Минск.

По информации ТСН, 13 российских дипломатов должны вылететь из аэропорта "Жуляны" после обеда.

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По некоторым данным, часть группы уже прошла регистрацию, остальные еще находятся в посольстве.

Под посольством дипломатов "провожают" около десятка активистов. Они держат плакаты с текстом "Скучать не будем", "Водки нет, идите домой" и другие.

Как сообщалось, 26 марта западные страны заявили о выдворении российских дипломатов. Пока известно о соответствующем решении уже 26 стран по 150 дипломатов. Выдворение дипломатов стало ответом на попытку отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, за которым, как считает британское следствие, стоит Москва.