Курсант ФСБ попросил статус беженца в Украине

В ходе общения выяснилось, что гражданин РФ Удовиченко является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России.

Курсант Голицынского пограничного института ФСБ РФ Сергей Удовиченко попросил статус беженца в Украине в пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области.

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

«На днях в пункт пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину прибыл гражданин РФ 1997 года рождения, который заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и требует признания его политическим беженцем», - отметил он.

По словам Слободяна, во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ.

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«В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин РФ Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России. По его словам, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину», - отметил Слободян.

На данный момент решается вопрос о предоставлении гражданину РФ Удовиченко статуса беженца.

Ранее на Харьковщине россиянин с обмороженными конечностями незаконно пересек границу и попросил статус беженца.