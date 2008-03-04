Европа не может вмешиваться в ”диспут двух иностранных компаний”

Еврокомиссия обеспокоена сообщениями об ограничении поставок газа в Украину и призывает обе стороны найти быстрое разрешение конфликта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил представитель Еврокомиссии Микеле КЕРКОНЕ.

“Мы обеспокоены сообщениями об ограничении поставок газа в Украину. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации. Еврокомиссия надеется, что независимо от результатов этого коммерческого диспута (между Россией и Украиной – УНИАН) поставки газа в ЕС не пострадают”, - сказал он.

М.КЕРКОНЕ заметил, что Еврокомиссия получила сообщение “Газпрома” об уменьшении поставок газа в Украину в ответ на отсутствие решения в коммерческом вопросе о поставках газа между двумя странами.

По словам М.КЕРКОНЕ, Еврокомиссия еще раз призывает обе стороны найти быстрое и эффективное решение коммерческого вопроса о поставках газа.

Он также добавил, что сейчас за ситуацией следит Европейская информационная сеть энергобезопасности. Кроме того, Еврокомиссия рассматривает возможность созыва экстренного заседания газовой координационной группы в случае необходимости.

Как сказал М.КЕРКОНЕ, заседание Газовой координационной группы планируется на начало апреля, однако при необходимости может быть сзываемым раньше.

Он также отметил, что вопрос поставок газа является внутренним вопросом Украины, а Еврокомиссия не может вмешиваться в коммерческий диспут двух иностранных компаний на территории третьей страны.

Как сообщал УНИАН, третьего марта в 9.34 по киевскому времени ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» получила телеграмму ОАО «Газпром» с сообщением о сокращении на 25% поставок газа в Украину.

Позже начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что «Газпром» сократил поставки газа в Украину еще на 10% – до 46 млн. кубометров.

В то же время в «Нафтогазе» уточнили, что сокращение поставок газа в таком объеме не отразится на украинских потребителях.

Сегодня, 4 марта, «Газпром» сообщил о возможности сократить поставки газа еще на 25% из 20.00 за московським часом.