Апелляционный суд разрешил засекречивать декларации военных прокуроров

В ЦПК отметили, что планируют обжаловать решения в Верховном Суде, а при необходимости - и в Европейском суде по правам человека.

Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Центра противодействия коррупции на решение админсуда, который позволил засекретить декларации военных прокуроров.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции на странице в Facebook.

"Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса о засекреченности деклараций отдельных военных прокуроров", – говорится в сообщении.

"Судьи апелляционного админсуда считают, что Матиос, который не имел полномочий принимать такие решения, сделал все правильно", - добавили в ЦПК.

Также в ЦПК отметили, что планируют обращаться для обжалования этих решений в Верховный Суд, а при необходимости - и в Европейский суд по правам человека.

Напомним, в конце декабре 2017 года Окружной административный суд Киева не выявил нарушений в принятии постановления о закрытии данных электронных деклараций должностных лиц военной прокуратуры.

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В начале декабря истец, организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), заявил, что военная прокуратура предоставила суду зарисованное постановление Анатолия Матиоса, благодаря которому НАПК убрало из Реестра более сотни деклараций военных прокуроров. Тогда ЦПК сообщали, что суд приобщил частично зачеркнутые документы к материалам дела и отказался требовать у Военной прокуратуры полный текст этого решения.

В частности, речь идет о конкретном постановлении руководителя Военной прокуратуры Анатолия Матиоса «о применении специальных мер безопасности» к сотрудникам, участвующим в расследовании уголовного дела «по факту развязывания и ведения представителями власти и Вооруженных сил России агрессивной войны против Украины».

Эти меры предусматривали запрет на публикацию информации о следователеях и прокурорах Матиоса в публичных реестрах, в частности, и Реестре деклараций. Однако текст с описанием конкретных требований к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции и другим органам оказался заретушированным. Именно на основании этого постановления НАПК изъяло из публичной части реестра более сотни электронных деклараций военных прокуроров. Сколько на самом деле деклараций было скрыто – неизвестно.