Советник Меркель предложил запретить боевикам Захарченко и Плотницкому въезд в ЕС

Об этом сообщает Reuters.

"Это люди, которые должны быть включены в список визовых санкций", - сказал Хойсген.

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Таким образом, Хойсген повторил предыдущие заявления Берлина о том, что выборы боевиков нарушают мир на Донбассе и Минский договор.

Ранее террорист Захарченко "победил" на псевдовыборах "главы" "ДНР". А луганский террорист Плотницкий "победил" на псевдовыборах в "ЛНР".