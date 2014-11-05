Советник Меркель предложил запретить боевикам Захарченко и Плотницкому въезд в ЕС
16:27, 05 ноября 2014Политика
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Советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике Кристоф Хойсген хочет запретить въезд на территорию Евросоюза лидерам боевиков на Донбассе.
Боевики нарушают мир на Донбассе и Минский договор / УНИАН
Об этом сообщает Reuters.
"Это люди, которые должны быть включены в список визовых санкций", - сказал Хойсген.
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Таким образом, Хойсген повторил предыдущие заявления Берлина о том, что выборы боевиков нарушают мир на Донбассе и Минский договор.
Ранее террорист Захарченко "победил" на псевдовыборах "главы" "ДНР". А луганский террорист Плотницкий "победил" на псевдовыборах в "ЛНР".
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