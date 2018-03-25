Геращенко объяснила, почему Украина не высылает российских дипломатов

По ее словам, в посольствах остается по несколько рядовых дипломатов и консулы.

Дипломатические отношения между Украиной и Россией сведены к критическому минимуму, и высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов, что недопустимо для украинских политзаключенных в РФ.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в сети Facebook, комментируя намерения нашей страны присоединиться к европейским странам и США, которые готовятся выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России.

«Во-первых, в Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Так же нет посла Украины в РФ. Наши дипломатические отношения сведены к критическому минимуму», - отметила Геращенко.

По ее словам, в посольствах остается по несколько рядовых дипломатов и консулы.

«Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов - и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку», - добавила Геращенко.

Она напомнила о заключенных в РФ украинцах Станиславе Клихе, Николае Карпюке, Романе Сущенко, Павле Грибе.

«Вы, правда, этого хотите? Или спросим у мамы Клиха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?», - подчеркнула Геращенко.

Напомним, 1 марта Верховная Рада Украины приняла обращение к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций относительно осуждению политических репрессий Российской Федерации против граждан Украины, в котором названы фамилии более 50 граждан Украины.

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Как сообщал УНИАН, бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в больнице в коме.

Ситуация вокруг этого события привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и одного полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с РФ на высоком уровне. Россия ответила на это зеркальными действиями, выдворив из страны 23 британских дипломатов.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ РФ. Суд в Москве в 2006 году признал его виновным в шпионаже в пользу британской службы разведки MI-6. В 2010 году Скрипаля выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер его 44-летний сын.