Медики рассказали о вероятном поражении мозга Скрипаля

02:21, 23 марта 2018
Мир
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Место отравления экс-агента ГРУ Скрипаля / REUTERS

Об этом заявил судья Дэвид Уильямс, передает Reuters.

В четверг, 22 марта, британский суд разрешил отправить образец крови Скрипаля на экспертизу.

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«Точный эффект воздействия [отравляющего вещества] на их здоровье в долгосрочной перспективе остается неясным, хотя медицинские тесты демонстрируют, что их умственные способности могут быть серьезно нарушены», — сказал Уильямс.

Медики подчеркивают, что и Сергей, и Юлия Скрипаль находятся под сильным воздействием седативных препаратов. Их физическое состояние стабильно.

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