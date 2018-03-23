Медики рассказали о вероятном поражении мозга Скрипаля

Медики заявляют, что его умственные способности могут быть серьезно нарушены.

Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом может серьезно повредить их умственные способности, пришли к выводу британские медики.

Об этом заявил судья Дэвид Уильямс, передает Reuters.

В четверг, 22 марта, британский суд разрешил отправить образец крови Скрипаля на экспертизу.

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«Точный эффект воздействия [отравляющего вещества] на их здоровье в долгосрочной перспективе остается неясным, хотя медицинские тесты демонстрируют, что их умственные способности могут быть серьезно нарушены», — сказал Уильямс.

Медики подчеркивают, что и Сергей, и Юлия Скрипаль находятся под сильным воздействием седативных препаратов. Их физическое состояние стабильно.