Савченко не согласилась на отбор у нее биоматериалов для генетической экспертизы

Также для проведения экспертизы ее голоса депутат сказала: "можете взять где угодно".

В Шевченковском районном суде города Киева во время рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения внефракционному народному депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко, подозреваемая заявила, что не дает согласия для отбора у нее биоматериалов для генетической экспертизы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время изучения материалов уголовного производства в суде.

"Есть стаканы и чашки, из которых я пила. Потрудитесь взять оттуда", - сказала Савченко.

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Также для проведения экспертизы ее голоса депутат сказала: "можете взять где угодно".

Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению); ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Обвинение просит суд взять Савченко под арест без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.