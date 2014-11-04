Порошенко заявляет, что Украина способна себя защитить
18:55, 04 ноября 2014Политика
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План, который был утвержден по сооружению фортификационых сооружений как первой, так и второй и третьей линии, четко выполняется.
Порошенко говорит, что делается все необходимое для защиты Украины / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина способна себя защитить.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед заседанием Совета национальной безопасности и обороны.
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“Наш план, который был утвержден по сооружению фортификационых сооружений как первой, так и второй и третьей линии, четко выполняется и обеспечивает наши Вооруженные силы новейшей техникой как наступательной, так и разведывательной”.
“Мы должны помнить, что мы должны защитить наше государство”, - подчеркнул Порошенко.
Президент сообщил, что на заседании СНБО будут определены сценарии действий на ближайшие недели.
Президент заявляет, что Украина способна себя защитить
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