Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина способна себя защитить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед заседанием Совета национальной безопасности и обороны.

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“Наш план, который был утвержден по сооружению фортификационых сооружений как первой, так и второй и третьей линии, четко выполняется и обеспечивает наши Вооруженные силы новейшей техникой как наступательной, так и разведывательной”.

“Мы должны помнить, что мы должны защитить наше государство”, - подчеркнул Порошенко.

Президент сообщил, что на заседании СНБО будут определены сценарии действий на ближайшие недели.