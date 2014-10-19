Вооруженные силы уничтожили танк противника в ходе рейда вблизи Смелого на Луганщине

Об этом сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

Также сообщается, что в результате рейда был уничтожен танк и живая сила террористов.

«Силами АТО на указанный блокпост доставлены две тонны воды, продукты питания, а также достаточное количество оружия и боеприпасов», - сообщают в Минобороны подчеркивают, что «боевой дух бойцов, которые несут службу на блокпосту является высоким, и таким, который позволяет выполнять задачи по назначению».

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Как сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, министр обороны Украины Степан Полторак доложил президенту Украины Петру Порошенко, что для нейтрализации угрозы блокпосту был проведен рейдовый бой, во время которого уничтожен 1 танк противника и нанесены значительные потери в живой силе.

«Потерь среди украинских военных нет. Ранее во время обстрелов были ранены двое наших военнослужащих, которым уже оказана медицинская помощь», - сообщили в СНБО.

Как сообщил на брифинге пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, на блокпост доставлено 2 тонны воды, продукты питания в достаточном количестве, полный боекомплект и все необходимое для жизнедеятельности. Также на блокпост доставлено подкрепление, которое поможет удерживать позиции в случае повторных нападений боевиков.

«В настоящее время проводятся мероприятия по обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп террористов в прилегающих районах. Также осуществляется инженерное укрепление позиций», - сказал Лысенко и отметил, что окружение блока поста не было и нет.