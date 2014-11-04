Рада рассмотрит отмену закона об амнистии боевиков

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада приняла в закрытом режиме президентский Закон "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей", которым предусмотрено освободить при определенных условиях от уголовной и административной ответственности некоторые категории вооруженных формирований и лиц.

Документом «предлагается освободить от уголовной ответственности лиц, совершивших в период с 22 февраля 2014 года по день вступления в силу Закона включительно на территории Донецкой, Луганской областей, на которых проводилась антитеррористическая операция, деяния, содержащие признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, и которые во время совершения указанных деяний были участниками вооруженных формирований или лицами, задействованными в деятельности таких формирований, и/или принимали участие в деятельности самопровозглашенных органов в Донецкой, Луганской областях или противодействовали проведению антитеррористической операции».

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Названные лица будут освобождаться от уголовной ответственности при условии, что они до истечения месяца с момента вступления в силу Закона освободили или не удерживают заложников, добровольно сдали государственным органам или не хранят огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, военную технику, не занимают здания, помещения государственных органов и органов местного самоуправления и не принимают участия в блокировании работы органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций в Донецкой и Луганской областях, о чем подали соответствующее заявление в орган досудебного расследования, который осуществляет уголовное производство. Соответствующие уголовные производства будут подлежать закрытию.

Сегодня, 4 ноября, президент Украины Петр Порошенко предложил СНБО и парламента отменить закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донетчины и Луганщины.