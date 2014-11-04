В новой Раде снова создадут группу «Экономическое развитие»

Об этом журналистам сообщил сопредседатель группы Виталий Хомутынник, передает РБК-Украина.

По его словам, в указанную группу в нынешней Раде входят 42 нардепа. В новый состав парламента прошли 15 представителей группы.

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"Но наших единомышленников на порядок больше. С учетом того, что "Экономическое развитие" входила в предыдущую коалицию "Европейский выбор", мы планируем воссоздать депутатскую группу в новом парламенте и продолжить поддерживать президента и премьер-министра в проведении экономических и социальных реформ, а также мирном урегулировании конфликта", - отметил Хомутынник.

Сам Хомутынник проходит в новую раду в округе № 171 Харьковской области.