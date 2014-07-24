Об этом заявил сопредседатель депутатской группы «Экономическое развитие» Виталий Хомутынник.

Читайте такжеРада перенесла на вечер рассмотрение изменений в бюджет и Налоговый кодекс«Депутатская группа «Экономическое развитие» прекращает членство в парламентской коалиции и поддерживает инициативу относительно необходимости досрочных выборов в соответствии с действующей избирательной системой.

При этом очень важно не превратить выборы в Верховную Раду в соревнование грязных технологий», - сообщил Виталий Хомутынник.