Группа «Экономическое развитие» прекращает членство в парламентской коалиции
13:26, 24 июля 2014Политика
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Депутатская группы «Экономическое развитие» поддерживает инициативу относительно необходимости досрочных выборов в Верховную Раду.
Важно не превратить выборы в Верховную Раду в соревнование грязных технологий - депутат
Об этом заявил сопредседатель депутатской группы «Экономическое развитие» Виталий Хомутынник.
Читайте такжеРада перенесла на вечер рассмотрение изменений в бюджет и Налоговый кодекс«Депутатская группа «Экономическое развитие» прекращает членство в парламентской коалиции и поддерживает инициативу относительно необходимости досрочных выборов в соответствии с действующей избирательной системой.
При этом очень важно не превратить выборы в Верховную Раду в соревнование грязных технологий», - сообщил Виталий Хомутынник.
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