Савченко говорит, что нардепы советовали ей отравить парламент газом (видео)
Народному депутату Надежде Савченко коллеги-нардепы посоветовали отравить парламент газом.
Об этом Савченко заявила на брифинге, передает телеканал "112 Украина".
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"В парламенте от коллег, когда я шутила на тему "а не двинуть бы сюда гранатой", коллеги посоветовали, что лучше в фильтровую систему запустить газа и сделать газовую камеру. Такие моменты тоже разрабатывались, такие сюрреалистические события тоже доносились. Объект А должен был все это фиксировать и постоянно передавать, чтобы можно было составить эту политическую провокацию, которая на данный момент произошла", - сказала она.
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства, что Надежда Савченко лично давала указания по подготовке теракта в парламенте.