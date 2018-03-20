Савченко говорит, что нардепы советовали ей отравить парламент газом (видео)

По ее словам, нардепы посоветовали запустить газ в фильтровую систему и сделать газовую камеру в зале парламента.

Народному депутату Надежде Савченко коллеги-нардепы посоветовали отравить парламент газом.

Об этом Савченко заявила на брифинге, передает телеканал "112 Украина".

Читайте такжеСавченко подала в суд ходатайство о взятии Рубана на поруки

"В парламенте от коллег, когда я шутила на тему "а не двинуть бы сюда гранатой", коллеги посоветовали, что лучше в фильтровую систему запустить газа и сделать газовую камеру. Такие моменты тоже разрабатывались, такие сюрреалистические события тоже доносились. Объект А должен был все это фиксировать и постоянно передавать, чтобы можно было составить эту политическую провокацию, которая на данный момент произошла", - сказала она.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие имеет неопровержимые доказательства, что Надежда Савченко лично давала указания по подготовке теракта в парламенте.