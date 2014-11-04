На Луганщине боевики активно атакуют блокпосты, ранены 2 военных

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Татьяна Погукай, 3 ноября с 08.15 по 08.30 с территории с. Сокольники велся обстрел украинского блокпоста на восточной окраине села Крымское Новоайдарского района. В результате обстрела один военнослужащий получил ранения.

Читайте такжеРФ стянула к границе 6 "Искандеров" и всячески усиливает военное присутствие на ДонбассеВ тот же день дважды с территории города Первомайск (подконтрольный ”Луганской народной республике”) из установки «Град» были произведены 60 выстрелов в направлении города Горное и по блокпосту отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на северной окраине Горного. В результате обстрела один военнослужащий получил ранения.

Также, по информации Погукай, 3 ноября в морг Харькова с телесными повреждениями в виде осколочных ранений было доставлено тело 51-летнего военнослужащего ВСУ, который погиб 30 октября во время минометного обстрела пос. Крымское.