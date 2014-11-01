Крымское обстреляли из минометов и "Градов", есть жертвы - Москаль

Как говорится на сайте главы Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, с 9.00 начался интенсивный обстрел с. Крымское Новоайдарского района.

Террористы стреляют из минометов, систем залпового огня "Град" и пушек. Повреждены частные жилые дома, некоторые после прямых попаданий загорелись. Есть жертвы, количество на данный момент установить невозможно.

Читайте такжеБоевики за сутки 37 раз обстреляли позиции украинских военныхОбстрел Крымского, которое было освобождено 18 октября, продолжался также весь день 31 октября. Сегодня утром Москаль планировал выехать туда, чтобы оценить нанесенный ущерб, но поездку пришлось отложить из-за возобновления обстрела.

Москаль отметил, что как только ситуация улучшится, в Крымское выедут спасатели и "скорая помощь", чтобы оказать людям помощь. При этом губернатор добавил, что возмещать ущерб пострадавшим не за что, поскольку правительство не выделило средств на эти цели.