РФ заблокировала заявление Совбеза ООН по псевдовыборам на Донбассе, назвав его "неадекватным"
В заявлении, в частности, утверждалось, что проведение 2 ноября голосования на востоке Украины противоречит положениям Минских договоренностей.
Накануне вечером в Совете Безопасности ООН обсуждался проект заявления о псевдовыборах в так называемых Донецкой и Луганской "народных республиках".
В документе, предложенном Литвой, утверждается, что проведение 2 ноября голосования на востоке Украины противоречит положениям достигнутых в сентябре 2014 года Минских договоренностей, сообщает 5 канал со ссылкой на AgenceFrance-Presse.
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Однако Россия заблокировала заявление. Как заявил пресс-секретарь постпредства России при всемирной организации Алексей Зайцев, проект заявления Совета безопасности ООН с псевдовыборах на Донбассе "оказался неадекватным и по этой причине не был принят".