ООН осудила "выборы" на Донбассе, назвав их серьезным нарушением минских соглашений

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

”Несколько дней назад мы выступили с заявлением по поводу этих выборов. В нем говорилось, что они являются серьезным нарушением минских договоренностей. Именно так считает генеральный секретарь. Его точка зрения не изменилась”, - подчеркнул он, добавив, что прошедшие выборы не будут способствовать мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Читайте такжеШтайнмайер: "Выборы" ДНР и ЛНР нарушают минские договоренностиКак сообщалось, официальный Киев, ЕС и США осудилипроведение «выборов» в так называемых ДНР и ЛНР и не намерены признавать их итоги.

Россия же считает, что «выборы» в ДНР и ЛНР 2 ноября соответствуют минским договоренностям.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия готова признать результаты «выборов» народных советов и глав ДНР и ЛНР, которые ”будут важны с точки зрения легитимизации власти”.