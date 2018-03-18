Путин набирает на выборах президента России более 70% голосов - экзит-поллы

Действующий глава РФ набирает на выборах более 70% голосов.

На выборах президента России в первом туре победил Владимир Путин, набрав 73,9% голосов.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-поллов ВЦИОМ, которые оказались в распоряжении "Дождя".

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Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,2%), третье – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%). Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» набрала 2,5% голосов, Григорий Явлинский от партии «Яблоко» — 1,6%, Борис Титов от «Партии Роста» — 1,1%, Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза» — 1,0%, Максим Сурайкин от «Коммунистов России» — 0,8%.

Недействительных бюллетеней — 1,2%.

На заседании ЦИК объявили, что по итогам обработки 21,33% бюллетеней Путин лидирует на выборах с 71,97% голосов, передает "РИА Новости".

Как сообщал УНИАН, 18 марта, в день годовщины незаконной аннексии Крыма, в России проходят выборы президента. «Голосование» проходит в том числе на территории временно оккупированного украинского полуострова.