Российские военные уничтожили базу боевиков в Горловке

09:26, 04 ноября 2014
Политика
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После «ухода в отставку» командира группировки террористов в Горловке Игоря Безлера («Беса») в этот город прибыли российские подразделения. 

REUTERS

Как написал на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, в Горловке отмечаются боестолкновения между российскими военнослужащими и местными боевиками. 

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