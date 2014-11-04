Российские военные уничтожили базу боевиков в Горловке

Как написал на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, в Горловке отмечаются боестолкновения между российскими военнослужащими и местными боевиками.

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