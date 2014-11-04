Российские военные уничтожили базу боевиков в Горловке
09:26, 04 ноября 2014Политика
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После «ухода в отставку» командира группировки террористов в Горловке Игоря Безлера («Беса») в этот город прибыли российские подразделения.
REUTERS
Как написал на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, в Горловке отмечаются боестолкновения между российскими военнослужащими и местными боевиками.
Читайте такжеРоссийские солдаты переодеваются в форму боевиков "ДНР" – ТымчукПо словам эксперта, подразделениями РФ уничтожена база боевиков на территории одного из предприятий Горловки.
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