В Раду хотят впускать только через рамки, в том числе и нардепов

Отмечается, что к сожалению, законопроект не касается судов, ибо там охрану осуществляет другой государственный орган.

В Верховную Раду внесли законопроект, регулирующий порядок доступа граждан к парламенту. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Авторами законопроекта выступили лидеры фракций.

Один из авторов, нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев в комментарии Украинской правде рассказал, что такой законопроект является "мировой практикой".

"Проект регулирует порядок доступа в такие учреждения, как парламент, кабинет министров, и тому подобное", - сказал Соболев.

"Этот законопроект узаконивает прохождения через раму народных депутатов, как это делается в аэропортах ради безопасности. Если у депутата есть оружие, даже именное, депутат не имеет права заходить в сессионный зал или любое государственное учреждение кроме судов", - сказал он.

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По словам Соболева, если такое оружие есть, депутат должен оставить его в сейфах, которые будут размещены возле входов.

На уточняющий вопрос, что будет в том случае, если рамка покажет, что депутат имеет при себе оружие, будет ли иметь право охрана силой его изъять, Соболев уточнил: "этого человека просто не пропустят – доступ будет запрещен".

Он добавил, что то же самое будет касаться охранников депутата.

Кроме того, Соболев отметил, что к сожалению, законопроект не касается судов, ибо там охрану осуществляет другой государственный орган.

"Поэтому сейчас срочно готовятся поправки в другой закон, чтобы сделать так же с судами", - добавил Соболев.

Как известно, 15 марта с Надеждой Савченко произошел инцидент в сессионном зале Верховной Рады – по данным источников, у нее нашли три гранаты и пистолет, и коллеги вывели депутата из помещения.