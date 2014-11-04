Коалиционное соглашение к пятнице будет готово на 90% - депутат

Об этом в эфире телеканала “Украина” сказал представитель “Народного фронта”, народный депутат Вячеслав Кириленко, передает Еспресо.TV.

“Коалиционное соглашение готово еще на 90% - мы ожидаем 90% к концу недели, в четверг или в пятницу. Сегодня состоялось второе заседание рабочей группы, в которой принимают участие три политические силы - „Блок Петра Порошенко“, „Самопомич“ и „Народный фронт“”, - рассказал он.

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Кириленко отметил, что они также направили приглашение Радикальной партии и “Батькивщине” относительно возможного участия в коалиции.

Напомним, в своем обращении Президент Украины Петр Порошенко заявил, что создавать коалицию - это не работа Президента, а Коалиционное соглашение - это контракт коалиции со страной.