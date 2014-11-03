Порошенко: Кабмин требует полного обновления

Об этом он сказал своем обращении к соотечественникам.

«Относительно состава самого правительства, то Кабинет министров нуждается в полном обновлении! Освобождении от непрофессионализма и коррупционных пут партийно-квотного принципа. Он должен формироваться исключительно на профессиональной основе. И начать, наконец, внедрять реформы, опираясь на парламент, обновленный больше, чем наполовину», - отметил Порошенко.

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Он отметил, что коалиция, согласно Конституции, должна предложить президенту для внесения на утверждение новоизбранной Верховной Радой кандидатуру премьер-министра.

«Будущая фракция партии "Блок Порошенко" уже откликнулась на мою инициативу поддержать Арсения Яценюка на должность главы нового правительства. Но принципиальным для них вопросом при этом является совместное согласование европейского образца коалиционного соглашения, проект которого они уже предложили партнерам и обществу», - сказал Порошенко.

Относительно будущего коалиционного соглашения Порошенко отметил, что европейской политической культуре присущи очень детальные коалиционные соглашения, где план действий расписан чуть ли не поденно.

«Коалиционное соглашение – это контракт коалиции со страной. Он не может быть короткой бумажкой на три страницы. На днях я разговаривал с немецким канцлером Ангелой Меркель. В Германии сложилась долгая история коалиционного управления. И опыт свидетельствует, сказала мне госпожа Меркель, что чем толще будет соглашение, тем дольше работает коалиция», - добавил он.

По словам Порошенко, создавать коалицию – это не работа президента.

«В европейской практике инициатива в формировании коалиции принадлежит той политической силе, которая набрала наибольшее количество голосов на выборах. Я уверен, что «Блок Порошенко» с этим заданием достойно справится».