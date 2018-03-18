Сторонники Саакашвили завершили акцию на Майдане: собираются "в гости" к Порошенко (фоторепортаж)

После акции пикетчики планируют осуществить автопробег от Европейской площади к дому президента Украины Петра Порошенко в Козине.

В Киеве на Майдане Незалежности завершилась акция «Движения новых сил» с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг длился почти 2 часа.

После акции часть пикетчиков планируют осуществить автопробег от Европейской площади к дому президента.

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Как заявляли со сцены организаторы, дату следующей акции они объявят позже. При этом они заявили, что планируют провести митинг возле парламента в один из будней с требованием, в частности, принять закон об импичменте президенту.

Как сообщал УНИАН, во время сегодняшней акции часть участников начала разбирать металлические конструкции (инсталляция, посвященная так называемому «крымскому прорыву»). Разобранные части инсталляции они разложили в разных частях площади и на Крещатике.

Как заявляли со сцены организаторы, разборка конструкций является символом «демонтажа системы».