В МИД поддержали недопуск 18 марта россиян в дипредставительства РФ в Украине

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что незаконные выборы президента РФ в оккупированном Крыму поставят под сомнение их результаты.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали сознательной и скоординированной позицию украинской власти относительно недопуска 18 марта россиян в дипломатические представительства Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, потому проведение выборов президента России в Крыму грубо нарушает международное и украинское законодательство.

Об этом в комментарии УНИАН заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Что касается самих выборов, мы еще в феврале сообщили российской стороне нотой: во-первых, относительно нашего протеста против выборов президента России на территории оккупированного Крыма. Во-вторых, предостерегли от попытки организовать выборы на Донбассе. В-третьих, отметили, что не может быть никаких выборов в дипломатических учреждениях без выполнения предварительных условий», - отметила Беца.

При этом дипломат отметила, что «Россия, конечно, проигнорировала все эти требования».

По ее словам, теперь российская сторона «начинает нервничать и слать нам десятки нот».

«Мы исходим из того, что эти выборы являются абсолютно незаконными, нелегитимными, нарушают международное право, резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Они являются ничтожными с юридической точки зрения», - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

«Мы однозначно исходим из того, что они ставят под сомнение вообще легитимность самих результатов выборов», - сказала Беца.

Дипломат подчеркнула, что украинская сторона призвала международных партнеров "не только к осуждению этих выборов, но и к усилению санкционного давления на государство-агрессора, и в том числе до принятия персональных санкций».

В то же время, отметила спикер, большое внимание приковано к вчерашнему заявлению министра внутренних дел Арсена Авакова относительно недопуска граждан России в диппредставительства на территории Украины, и предоставление возможности проголосовать только для дипломатов.

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«Это абсолютно скоординированная позиция. Это сознательный наш путь. Россия не выполнила наши просьбы, с которыми мы обращались к ним. Поэтому мы исходим из того, что во-первых, эти выборы нелегитимны, и проведенные даже в дипучреждениях, являются незаконными. Они грубо нарушают наше законодательство и международное право, а согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, дипломатическое учреждение должно уважать законы государства пребывания», - констатирует Беца.

«Во-вторых, сами россияне обращались неоднократно с тем, чтобы усилить безопасность во время проведения выборов. Вот сейчас Министерство внутренних дел как раз и занимается обеспечением безопасности дипломатических учреждений», - отметила пресс-секретарь МИД.

«И, понимая, каким является эмоциональный градус и вспышка в обществе по этой тематике, в отношении страны-агрессора, которая оккупировала Крым, которая ведет войну ... конечно, мы говорим о том, что это тоже важно, безопасность является важной», - добавила Беца.

«И поэтому мы усиливаем безопасность во всех четырех городах - Киеве, Одессе, Харькове и Львове, и, несомненно, мы не будем допускать тех российских граждан, которые не являются дипломатическими агентами, потому что они не подпадают под Венскую конвенцию о дипломатических сношениях», - заявила представитель МИД.

В этой связи она подчеркнула, что украинская сторона об этом говорила сознательно и предупреждала Россию.

«Она (РФ) знала об этом. О том, что не может быть выборов на территории оккупированного Крыма. Это территория Украины. Нигде в мире такого не бывает. Поэтому мы сознательно на это пошли», - сказала Беца.

Также пресс-секретарь пояснила, что украинская сторона «понимает, что любые провокации возможны, в том числе со стороны России, чтобы показать в невыгодном свете Украину».

«Поэтому мы усиливаем безопасность этих дипломатических представительств, но на участки будем допускать людей только с дипломатическим иммунитетом и паспортом», - отметила она.

Кроме того, реакцию РФ на действия Украины в МИД считают абсолютно циничной, кощунственной и неприемлемой.

Как сообщал УНИАН, 16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа на эти объекты граждан РФ для голосования на выборах.